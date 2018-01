Stor frygt for svinepest

THY-MORS: I mange år har risikoen for at få den danske bestand af grise smittet med Afrikansk Svinepest været lav, men nu begynder mange landmænd at blive alvorligt bekymrede:

- Det vil blive et rent kaos, hvis den når Danmark, siger formanden for LandboThy, Leif Gravesen, der selv er avler af slagtegrise og som ellers har været mest optaget af den vigende afregningspris på kød.

I øjeblikket ligger den på 8,50 kroner og det er rundt regnet smertegrænsen.

- Det er ikke prangende, men det går lige, siger Mads Waidtløv, chefkonsulent hos SvineXperten, som er LandboThys samarbejdspartner inden for produktion af grise, om avlernes økonomi.

Han forklarer, at økonomien også reddes af lave foderpriser, men han er i dag meget bekymret for sygdommen, der nu er nået til det vestlige Polen.

- Den tager store skridt, siger han og hvis besætninger i Tyskland bliver smittet, så falder prisen på kød, for dermed lukker eksportmarkederne for tysk kød, der så skal afsættes andre steder.

Han siger, at det er ekstremt vigtigt, at der holdes fast i en kontrol af rengøring af køretøjer, der færdes over grænserne.

Administrerende direktør Ove Thejls fra slagteriet Tican i Thisted er også opmærksom på risikoen for smitte, og han siger, at selv om smitte i Tyskland måske giver en prisstigning, så bliver den meget kortvarig og afløses af meget lave priser.

Smitten kan komme med vildsvin, men også madvarer smidt i naturen kan være nok til at sende sygdommen over grænserne.