Stor hæder til thybo: Den allerførste prisvinder

THISTED:- At blive udnævnt til Årets Gnist ser jeg som en kæmpe anerkendelse af det, jeg har lavet. Det synes jeg er rart, og det giver mig helt sikkert lyst til at fortsætte.

Det siger Mikael Olesen, kasserer i Thy Fritid og Firmaidræt. Han har i den forgangne weekend prøvet noget, ingen andre har i regi af Dansk Firmaidræt: At blive den første modtager af prisen Årets Gnist, som er en ny hædring af nye frivillige, der kommer ind og sætter blus under en firmaidrætsforening. De, der smitter med deres energi, deler deres ideer, og som bliver drevet af lyst til at prøve nyt og gøre en forskel, hedder det i begrundelsen for udnævnelsen.

40-årige Mikael hædres for at være mønstereksemplet på en moderne frivillig, der bringer kompetencer og handlekraft ind i foreningen. Det finder han tid til ved siden af at være ambulancefører for Premaid i Thisted og småbørnsfar.

Ikke ind via arbejdspladsen

Det frivillige startede i august 2019 med, at Mikael blev valgt ind i bestyrelsen efter at være blevet opfordret af en kammerat. Det var således ikke gennem sport på sin arbejdsplads, at han kom ind i den lokale ledelse af firmaidrætten.

- Den forening, der hed Thisted Firmasport, blev for nogle år siden til Thy Fritid og Firmaidræt. Dels for at signalere, at det ikke bare er Thisted, men hele Thy, som er foreningens område. Og for at markere, at det ikke udelukkende er firmaidræt, det drejer sig om. Man kan vælge en individuel tilgang til at dyrke sport uden at involvere arbejdspladsen, siger Mikael Olesen.

I august 2020 blev Mikael valgt til kasserer, og her har han gjort en forskel for foreningen og medlemmerne. Han har udarbejdet en ny hjemmeside for foreningen, smidiggjort betaling, tilmelding og regnskab for medlemmerne og stort set overtaget den daglige drift af foreningen, herunder relationen til kommunen og andre samarbejdspartnere.

- Vores grundsten vil altid være at styrke kollegerne på arbejdspladsen. Vi kommer til at lave tre events i år, som henvender sig direkte til firmaer. Vi tilbyder også badminton, volleyball og padel-tennis, som stadig henvender sig til firmaerne, men som i stigende grad bliver et tilbud til individuelle personer. Specielt padel-tennis har jeg været med til at starte op i Thisted, og jeg har været med til at introducere volleyball og badminton. Desuden har jeg stået for en fodboldturnering i Thy Hallerne, siger Mikael Olesen.

Nye skal frem i lyset

Han havde ingen anelse om, at han skulle blive den første til at blive udnævnt til Årets Gnist.

- Jeg vidste kun, at Dansk Firmaidræt har en aktuel målsætning om at kåre nye ildsjæle i stedet for altid at hylde de gamle formænd. Og det har de vel gjort med mig, selv om jeg ikke er helt ny som frivillig, konkluderer Mikael Olesen.