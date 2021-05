Stor landbofusion gik ikke glat igennem

THY-MORS:Det gik ikke helt, som bestyrelsen for LandboThy havde håbet, da spørgsmålet om en fusion med Landboforeningen Limfjord og Lemvigegnens Landboforening mandag aften var til afstemning på generalforsamlinger i alle tre foreninger samtidig.

I Thy var der dog stor opbakning til bestyrelsens ønske om at gennemføre en fusion med de to naboforeninger og dermed stifte en stor, ny landboforening, Fjordland, der med cirka 1700 medlemmer vil være landets største. 84 af de 93 stemmeberettigede fremmødte stemte ja til fusionen. Kun tre stemte nej.

Snart kom meldingen om, at også Lemvigegnens Landboforening samme aften havde stemt ja på en ekstraordinær generalforsamling.

Nu ventede man på resultatet fra Landboforeningen Limfjord med hovedsæde i Skive. Ligesom i Thy krævedes der to tredjedele flertal for at vedtage fusionen på generalforsamlingen, og da stemmerne var talt op, rakte ja-stemmerne ikke så langt. 43 stemte for fusionen, 23 imod.

Det vil sige, at der om to uger afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Landboforeningen Limfjord, hvor et simpelt flertal kan afgøre sagen.

- Det er nogle få stemmer, der mangler, og det er selvfølgelig træls. Men det er spillets regler, konstaterede Leif Gravesen, formand for LandboThy, efterfølgende.

Var alt gået efter planen, så skulle den nyvalgte fusionsbestyrelse have mødtes allerede tirsdag. Nu blev der i stedet valgt medlemmer både til en fusionsbestyrelse og for en sikkerheds skyld også til en fortsat LandboThy-bestyrelse, hvis det ender med, at fusionen falder til jorden.