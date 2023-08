Stor naturbrand i Thy breder sig - borgere evakueres

THY:En brand i en grøft på Kystvejen mellem Nr. Vorupør og Klitmøller i Thy har tirsdag middag bredt sig hastigt på grund af den kraftige blæst med vindstød op til stormstyrke.

Brandfolk fra Hanstholm har tilkaldt hjælp fra fra andre brandstationer og Beredskabsstyrelsen for at få ilden under kontrol.

Politiet er også rykket ud for at foretage afspærring, så brandslukningen kan foregå uforstyrret.

Meldinger lyder, at røgen fra naturbranden kan ses og lugtes helt i Thisted.

Tirsdag eftermiddag opfordrer politiet til, at man skal holde sig væk fra røgen - og lukke vinduer og døre, hvis man befinder sig i et område med røg fra branden. Samtidig er politiet begyndt at evakuere borgere i byen Vang øst for branden.

"Borgerne i Vang anmodes om at forlade området og søge mod nord, syd eller øst. Politiet bistår med evakuering for de borgere, der ikke selv kan komme væk fra området. Borgere, der ikke har andre steder at tage hen, samles i Sjørring Hallen", skriver politiet i et tweet

