Stor naturbrand i Thy breder sig

THY:En brand i en grøft på Kystvejen mellem Nr. Vorupør og Klitmøller i Thy har tirsdag middag bredt sig hastigt på grund af den kraftige blæst med vindstød op til stormstyrke.

Brandfolk fra Hanstholm har tilkaldt hjælp fra fra andre brandstationer og Beredskabsstyrelsen for at få ilden under kontrol.

Politiet er også rykket ud for at foretage afspærring, så brandslukningen kan foregå uforstyrret.

Meldinger lyder, at røgen fra naturbranden kan ses og lugtes helt i Thisted.

Opdateres...