Stor oplevelse venter forude: Thyboer klar til World Games i Kazan

THY:Der venter tre atleter fra Thy en af de helt store oplevelser til næste år.

Parasport Danmark har nemlig udtaget truppen til Special Olympics World Winter Games 2022, der er verdens største vintersportsstævne for mennesker med udviklingshandicap, og her er tre spillere fra VI-KA Thisted at finde på det danske floorballhold.

Det drejer sig om Henrik Madsen, Martin Korsgaard Snæver Andersen og Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard, oplyser Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

Special Olympics World Winter Games 2022 foregår i russiske Kazan fra 22. til 28. januar, og udover floorballholdet er Danmark også repræsenteret med fire kunstskøjteløbere.

På grund af coronanedlukningen har den hjemlige turnering i floorball været suspenderet, og det har betydet, at trænerduoen Carsten Nystrup og Alex Dahl Jensen, sidstnævnte fra Nors, har måttet udtage den danske trup ud fra andre kriterier end normalt.

I stedet er der lagt vægt på at udtage en trup med mange debutanter, der repræsenterer forskellige klubber og landsdele, lyder det fra Parasport Danmark.

Parasport Danmark oplyser, at den danske trup deltager sammen med 2000 atleter fra 108 lande, og udover at kæmpe om medaljer skal de i alt 12 danske Special Olympics-atleter også deltage i et Host Town-program, der byder på sociale og kulturelle oplevelser i Tatarstan-republikken.