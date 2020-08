Stor politiaktion: Betjente med maskinpistoler og skudsikre veste

HURUP:Mandag aften slog politiet til mod et hus i Hurup, hvor en person ifølge politiets oplysninger skulle være i besiddelse af både knive og skydevåben.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch til NORDJYSKE.

- Vi har fået oplysninger om, at der skulle være en person tilmeldt den adresse, som skulle have udtalt, at han ville skyde enhver offentlig person, der kom til stedet, siger han.

Politiet tog derfor ingen chancer og mødte talstærkt op med maskinpistoler, en forhandler og hunde. Klar til at rykke ind, hvis situationen udviklede sig i en uheldig retning.

Det lykkedes dog, at få en person anholdt på stedet uden dramatik.

- Vi er ved at tjekke, om det er den person, som er tilmeldt adressen, vi også har anholdt, siger Jens Claumarch.

Han fortæller, at politiet nu går i gang med at ransage adressen for at lede efter våbnene.

18

































Galleri - Tryk og se alle billederne.

-