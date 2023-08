Stor redningsaktion i gang mellem Nørre Vorupør og Klitmøller

En redningsaktion er lige nu i gang på kysten mellem Nørre Vorupør og Klitmøller.

- Vi leder efter en surfer, der måske er blevet væk ude i vandet, fortæller vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen.

Kystredningstjenesten og JRCC er til stede, henholdsvis til vands og i luften.

Politiet kan ikke med sikkerhed sige, at der rent faktisk er en person i fare.

- Vi ved faktisk ikke engang, om der er nogen, som søger nogen deroppe. Nogen mener, at have set en derude, som har svært ved at blive på surfboardet, lyder det fra Anders Olesen.

Mistede kontakten

Det var personale på redningsstationen ved Vorupør i Thy, der tirsdag aften fik øje på en surfer i problemer. Da man sejlede ud for at komme ham til undsætning, mistede man visuel kontakt.

- De ser ham sejle derude, og det ser ud, som om han er i problemer. Så man sejler ud for at hjælpe ham, men så mister man kontakten med ham, fortæller vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter Thomas Larsen.

Forsvaret skriver på det sociale medie X, at de er tilstede med redningshelikopter og redningsskibe.

Kender man en surfer, som lige er kommet i land i området, bedes man kontakte politiet på telefon 114.

