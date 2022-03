Storsejr til Thy Håndbold

HOLSTEBRO:Tirsdag aften fik Thy Håndbold en tiltrængt sejr i 2. Division, da besøgte Holstebro Håndbold 90. Her viste thyboerne flot spil i hele kampen og vandt kampen meget overbevisende 29-17.

- Vi har længe snakket om, at hvis vi kunne sætte to gode halvlege sammen, ville vi være svære at slå. Det gjorde vi i dag, og vi spillede en virkelig god kamp, siger Kristian Sørensen, der er træner for Thy Håndbold.

Allerede fra første fløjt satte Thy Håndbold sig på begivenheden. De fik en hurtigt en 3-0 føring, og de fortsatte med at udbygge føringen.

- Vi stod rigtig godt i forsvaret og formåede at ramme dem, hvor det gjorde ondt. I angrebet spillede vi med stor tålmodighed og fik spillet chancerne store, siger Kristian Sørensen.

Thy Håndbold gik til pause foran med otte, 15-7.

Efter pausen delte de to hold mål, hvor Thy Håndbold ikke trak fra, men hvor hjemmeholdet heller ikke indhentede ottemålsføringen. Som anden halvleg skred frem fik Thy Håndbold igen gang i det angrebsspillet, og så var det kun et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle blive.

- I de sidste par kampe har vi spillet lidt for utålmodigt i angrebsspillet, men i dag fordelte vi boldene godt og spillede os til langt flere 100 procent chancer. Så pigerne skal have stor ros for kampen i dag, som var god fra start til slut, siger Kristian Sørensen.

Det endte med en yderst sikker sejr på 29-17 og to point på kontoen til Thy Håndbold. Thyboerne har brug for pointene, da de kæmper med i bunden af 2. Division. Efter 15 kampe er det blevet til otte point for Thy Håndbold.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Holstebro Håndbold 90

Thy Håndbold

Resultat: 17-29

Pause: 7-15

Mål: Ea Jørgensen 12, Mia Engstrøm 5, Mathilde Boesen 4, Marlene Dragsbæk 3, Amalie Holst 2, Cecilie Dalsgaard 1, Clara Jørgensen 1 og Cecilie Kure 1.