Stor udrykning til brand spærrer Thistedvej

VUST:Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi har siden klokken et natten til fredag arbejdet ved en brand på Thistedvej ved byen Vust i Thy.

Det drejer sig om en ubeboet ejendom, der har været overtændt, så hele tagkonstruktionen har været i flammer, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

- Branden blev opdaget af en forbipasserende i nat. Da han så flammerne, var ejendommen allerede overtændt, og da beredskabet nåede frem, var der godt gang i tagkonstruktionen også, siger Torben Larsen.

Den voldsomme brand medfører, at flere udrykningskøretøjer og en kran fra Beredskabet fredag morgen spærrer Thistedvej for gennemkørsel, mens der stadig arbejdes på at slukke branden og siden få tagkonstruktionen pillet forsvarligt ned.

Kl. 01:07 modtog vi en anmeldelse om brand i en ubeboet villa på Thistedvej lidt vest for Vust. Nordjyllands Beredskab arbejder stadig på stedet, hvorfor Thistedvej p.t. er spærret for gennemkørsel. Slukningsarbejdet forventes at vare 2-3 timer endnu, hvorfor bilister skal — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 29, 2021

Derfor skal bilister vælge hovedvej 11 i stedet, hvis de skal til eller fra Thisted, oplyser vagtchefen.

- Ifølge indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab skal der arbejdes derude i hvert fald et par timer endnu, så det skal man lige tage højde for, når man kører hjemmefra, hvis man plejer at køre den vej, siger vagtchef Torben Larsen.