Storbyliv eller andre muligheder: Thisted vil lade flere få smag for Thy

THISTED:Hvilke knapper skal der trykkes på, hvis det skal være attraktivt for unge højtuddannede at flytte væk fra storbyen.

Det vil Thisted Kommune forsøge at kaste lys over under overskriften "Smag på Thy" , når kommunen 23. marts inviterer til konference på Aalborg Universitet med fokus på bosætning, pendling og arbejdskraft. Formålet er at dele viden om, hvad der virker i forhold til at gøre det attraktivt for unge højtuddannede at flytte væk fra storbyen.

- Vi vil gerne undersøge, om det er et grundvilkår, at unge højtuddannede samler sig i de større byer og bliver der efter endt uddannelse – eller om vi kan gøre noget for ændre det, siger Christian Volmer Nielsen, erhvervskonsulent i Thisted Kommune.

Kommunen har inviteret forskere til at fortælle om, hvad der får folk til at flytte sig – og direktør Carsten Hedemann fra virksomheden NetIp i Thisted vil give sit bud på, hvordan hans virksomhed har succes med at tiltrække arbejdskraft, siger

NetIp har på under to år øget antallet af medarbejdere fra 70 til 150. Hovedsædet i Thisted har haft nøjagtigt den samme grad af vækst – fra 40-45 medarbejdere til nu 85.

I følge direktøren er forklaringen virksomhedens ledelsesstrategi.

- Det er helt vildt, som det har tiltrukket folk, at vi sætter medarbejderen i centrum frem for lederen. Det gør hele forskellen, pointerer Carsten Hedemann, som på konferencen holder et oplæg med overskriften: Hvad kan virksomhederne selv gøre for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft?

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) belyser de politiske muligheder i et oplæg med overskriften ”Danmark i balance – hvordan får vi den kvalificerede arbejdskraft, investeringer og vækstvirksomheder ud i hele Danmark? Hvilke muligheder er der? og professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, giver sit bud på de udfordringer, samfundet står over for, når det gælder bosætning, pendling og tiltrækning af arbejdskraft.

Konferencen afsluttes med en paneldebat.

Thisted Kommune har med Klitmøller og Cold Hawaii formået at gøre området attraktivt i forhold til at få unge læger til at bosætte sig i Thy, og kommunen samarbejder med Thy Erhvervsforum om projekter, der skal tiltrække tilflyttere. Alligevel er der stadig for mange, der vælger at pendle til et job i Thy.

- Thy er et stærkt brand, og vi er blevet bedre til at tiltrække arbejdskraft. Vi vil også gerne lære mere om, hvordan vi kan blive en endnu stærkere bosætningskommune, siger borgmester, Ulla Vestergaard, som ser frem til at konferencen vil gøre alle klogere på, hvad der skal til for at fastholde og udbygge den gode udvikling i Thisted og andre yderkommuner.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med emnet såsom bosætningskonsulenter, jobcentermedarbejdere, a-kasser, organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.