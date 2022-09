Store ambitioner, men få penge: Så er det svært at lave formidling

ØSTERILD:- Hvis vi havde pengene, ville mange ting være meget nemmere.

Det siger Peter Musgaard Sauer, Thisted kommunes formidlingskoordinator for Besøgscenter Østerild, om mulighederne for at realisere de tanker, der er beskrevet i femårsplanen "Strategi for Besøgscenter Østerild 2021-2025".

I foråret 2021 blev der lavet et 3,9 mio. kroner stort budget for den fremtidige udstilling i besøgscentret. Donationer på 300.000 kroner fra Spar Nord Fonden og senest 100.000 kroner fra Færch-fonden dækker tilsammen omkring 10 procent af budgettet, så der er et stykke vej endnu.

- Sideløbende med fondsarbejdet, så har vi også afholdt møder med de primære aktører ved Testcentret, hvor vi netop har diskuteret fremtidens formidlingsindsats i og omkring Besøgscenter Østerild. Senere på året følger vi op på det møde, siger Peter Musgaard Sauer.

"Besøgscentret er en Rolls Royce til 18 millioner kroner, som ikke bliver udnyttet fuldt ud", sagde Frank Koldsgaard, formand for otte borgerforeninger i den østlige del af kommunen og medlem af den formidlingsgruppe, som arbejder med at tilrettelægge den fremtidige formidling i besøgscentret. Det skete på et møde for nogle uger siden, hvor DTU, der driver testcentret, orienterede om de seneste års udvikling af testcentret og om forandringerne i områdets natur efter de omfattende skovrydninger i Østerild Plantage.

Formidlingsgruppen tæller 11 forskellige interessenter, blandt dem Thisted Kommune, DTU, Naturstyrelsen, Vestas, Siemens og turistforeningen, men ifølge Frank Koldsgaard har Thisted Kommune, som driver besøgscentret, ikke forståelse for at gøre det på en måde, der kan gøre besøgscentret til et nyt formidlingsmæssigt fyrtårn, der tiltrækker flere besøgende til området.

Peter Musgaard Sauer forklarer, at tanken bag besøgscentret ikke er at skabe et "museum", men at gøre det til den portal, hvor et besøg under møllerne i testcentret enten begynder eller slutter.

- Vi vil gerne have færre plancher og mere interaktiv formidling, men det koster, siger Peter Musgaard Sauer og tilføjer, at drømmen for besøgscentret, som i år ventes at tiltrække 40-45.000 besøgende, er at det bliver en miniudgave af science centret Experimentarium i Hellerup eller af Danfoss´ Universe Science Park på Als.

- Vi ved, hvad vi gerne vil lave i besøgscentret, hvis vi får de nødvendige midler - og vi har allerede haft et udstillingsfirma til at give et bud på, hvordan det kan gøres, så de besøgende får mere viden om vind og vind-energi - og gøre det så godt, at nogen får lyst til at skaffe sig endnu mere viden, siger Peter Musgaard Sauer.

Det sker i vished om, at det der de store møller i testcentret, som er trækplaster for de besøgende, der også lægger vejen forbi besøgscentret, der skal være stedet, hvor gæsterne i testcentret henter mere viden ud over det, de kan læse på infotavlerne ved de enkelte møller.

- Men ligesom testcentret er dynamisk, fordi møllerne hele tiden ændres, skal besøgscentret også skildre den dynamik. Derfor skal det hele tiden afspejle udviklingen her, siger Peter Musgaard Sauer og tilføjer, at hvis der skal trækkes en parallel til museumsverdenen, er vindmøllerne "guldhornene", der trækker folk til besøgscentret.

- Når jeg læser, at mulighederne i besøgscentret ikke er udnyttet, som de kunne være, ser jeg det ikke som udtryk for, at der ikke er sket noget, men mere som udtryk for, at der skal ske noget mere i forhold til de planer, vi har. Men det er svært uden penge, siger Peter Musgaard Sauer.