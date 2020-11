Store planer for Hanstholm Havn: Nu handler det om vækst

HANSTHOLM:Udvidelsen af Hanstholm Havn for 650 millioner kroner er færdig til aftalt tid og budget, og nu lægger havnen an til en ny fase med fokus på vækst og forretningsudvikling.

Havnens bestyrelse og dens ejer, Thisted Kommune, har netop vedtaget en vækstplan for de kommende år. Planen skal gøre havnen til Danmarks førende inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk - og så skal den være CO2-neutral og Europas grønneste fiskerihavn.

Vækstplanen er opdelt i to faser. Den første er sat i gang og ventes at vare til sommeren 2022. Tiden skal bruges til at konsolidere havnen som den førende danske fiskerihavn og videreføre ambitionen om at blive Europas grønneste fiskerihavn.

- Vi har ansat Niels Skeby til at stå i spidsen for den fase, hvor pilen først og fremmest skal pege på vækst, siger Martin Vestergaard, formand for havnens bestyrelse.

Han tilføjer, at Niels Skeby sammen med havnens ledelse gennem de seneste måneder har udarbejdet planen for de kommende års udvikling og at den nu er forelagt og godkendt af havnens bestyrelse.

Øverst på dagsordenen står en styrkelse af havnens primære forretningsområde, fiskeri, samt udvikling af nye forretningsområder. Samtidig skal der etableres yderligere alternative energikilder på havnens område for at opnå, at havnen indenfor en årrække er CO2-neutral.

Direktør Niels Skeby, Hanstholm Havn, understreger, at havnen skal have flere ben at stå på. Havnens forpligtelser er vokset markant med havneudvidelsen. Derfor er en af mine vigtigste opgaver at sikre en havn i økonomisk balance både på kort og lang sigt, siger han. Foto: Hanstholm Havn

Desuden forbereder havnen en række renoveringsprojekter af både bygninger, infrastruktur med mere, som skal bringe havnen op på et niveau der forventes af en af de største europæiske fiskerihavne.

- I de senere år har kræfterne været fokuseret på havneudvidelsen. Nu sætter vi gang i en række mindre og mellemstore forbedringsprojekter samtidig med, at vi intensiverer salg og markedsføring af de muligheder havnen tilbyder, siger Niels Skeby, direktør for Hanstholm Havn.

Ud over fiskeriet, som har været havnens primære forretningsområde, skal havnen også se på andre forretningsområder.

- Vi skal have flere ben at stå på. Havnens forpligtelser er vokset markant med havneudvidelsen. Derfor er en af mine vigtigste opgaver at sikre en havn i økonomisk balance både på kort og lang sigt, siger Niels Skeby.

Blandt de forretningsområder, der skal udvikles yderligere, peger han på akvakultur, gods og service, men grøn energi er også et område, der skal satses yderligere på i de kommende år.