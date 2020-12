Store planer for Hanstholm: Ny styregruppe samler by og havn

HANSTHOLM:Et Fiskeriets Hus, et Showroom for Fiskeriet, nye tanker om Kai Lindbergs Gade og et kunstprojekt sammen med Statens Kunstfond er fire store udviklingsprojekter, som en ny styregruppe skal forsøge at realisere i Hanstholm i de kommende år.

Det er Hanstholm Havn, der har taget initiativet og står i spidsen for den nye styregruppe, som er bredt sammensat af repræsentanter fra havnens og byens mange aktører.

Havnedirektør Nils Skeby udtaler i en pressemeddelelse:

- De nye udviklingsprojekter skal løftes af havn og by i fællesskab, og derfor har vi samlet et stærkt hold af aktører, som vil Hanstholms udvikling. Alle vi har spurgt, har sagt ja med det samme.

Styregruppens titel er ”Styregruppen for udvikling af samspillet mellem by og havn i Hanstholm” og blandt styregruppens medlemmer er udover Hanstholm Havn også Hotel Hanstholm, Spar Købmanden, Borgerforeningen, Hanstholm Rådet, Centerforeningen, Thy Detailforum, Thy Erhvervsforum, Mit Thy, Museum Thy, Hanstholm Fyr, Det gamle Røgeri, Eksportørforeningen, ”De vindblæste” (en flok tilflyttere og tilbageflyttere), Hanstholm Idrætsforening og så får det kommende Hanstholm Maritime Råd også en plads i styregruppen. Til at lede styregruppen og processen har Hanstholm Havn bedt rådgiver Jeanette Lund Houe om at være projektleder.

Styregruppen har netop holdt sit første møde og har nedsat arbejdsgrupper omkring de fire udviklingsprojekter. Det vurderes, at tre af projekterne er så modne, at de er klar til at blive realiseret.

Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus handler om at etablere et nye stort kontorhus på Hanstholm Havn. Ud over at Hanstholm Havn vil have kontor der, tilbydes andre også at benytte huset og dets fælles faciliteter.

Der er allerede udarbejdet et foreløbigt prospekt for Fiskeriets Hus i samarbejde med LOOP Arkitekter. Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med at finde en konkret placering og derefter skal der være dialog med mulige lejere og arbejdes med finansieringen.

Showroom med køkken

Showroom for Fiskeriet er tænkt som en ny turistattraktion på Hanstholm Havn, som handler om at guide de mange turister sikkert rundt på havnen. I samarbejde med Realdania er der udarbejdet et prospekt, der viser, hvordan havnen kan blive en turistattraktion i sig selv. Der skal tilbydes guidede ture og havnerundfart. Projektet skal også indeholde et fysisk udstillingsrum med køkken, hvor der kan tilberedes fisk. Det kan eventuelt indgå som en del af et Fiskeriets Hus.

Arbejdsgruppen vil i den kommende tid arbejde med, hvordan Showroom for Fiskeriet skal præsenteres for lokalpolitikerne og hvordan det skal finansieres.

En tredje arbejdsgruppe skal se på, hvordan man kan give den centrale gade på havnen i Hanstholm, Kai Lindbergs Gade, et løft.

Støtte til kunstprojekt

Endelig er der kunstprojektet, som ledes af kurator og kunsthistoriker Signe Højmark. Statens Kunstfond og Hanstholm Havn stiller med midler til et skitseprojekt, der for eksempel kan fokusere på synergi mellem by og havn. Der udvælges tre kunstnere til at komme med et skitseprojekt og en af dem vælges til det endelige projekt. Herefter skal der fundraises til det konkrete kunstprojekt. Arbejdsgruppen bistår Signe Højmark i processen.

Havnedirektør Nils Skeby deltager selv i arbejdsgrupperne, da det er afgørende for ham, at de store udviklingsprojekter kommer på skinner og bliver realiseret. Han udtaler:

- Vi står overfor nogle vigtige og afgørende år for Hanstholm. Vi har nu en fuldt udbygget havn og har derudover lanceret en vækstplan. Samarbejdet med byen og styrkelsen af turismen er et andet ben, hvor jeg sætter alle sejl til at Hanstholm rykker op i en anden liga. Vores mål er at blive den førende fiskerihavn i Danmark, som formår at sætte fiskeriet og havnen i samspil med byen på en ny måde.