Store planer for populært badested: Vil springe ud på dybt vand

THISTED:Der bliver endnu flere muligheder for at boltre sig i og på vandet ved Søbadet i Thisted, når en række nye faciliteter efter planen er klar til brug til sommer næste år. Thisted Kommune har netop fået tilsagn om én million kroner i støtte til projektet fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Der skal etableres nytænkte versioner af "badebro på dybt vand", udspringssted og vandlegeplads, fremgår det af Thisted Kommunes ansøgning til fonden.

Hvordan det hele kommer til at se ud, er ikke fastlagt endnu.

- Intentionen er, at det skal passe ind i stedet og skal være flot at kigge på, siger Thilde Kielsgaard Heidemann, projektleder ved Thisted Kommune.

Hun henviser i øvrigt til, at Søbadet har haft en lang historie som byens badested, og at stedet før i tiden blandt andet var kendt for at have gode muligheder for udspring.

- Folk taler jo stadig om gamle dage, hvor der var et set-up med broer og udspring ud for Søbadet. Så i en ny moderne form og i samarbejde med foreninger og borgere vil vi gerne have lavet noget, der i dag giver mening, men som på en eller anden måde også refererer tilbage til, at det er det, man historisk set har kunnet ved Søbadet, siger hun.

Thisted Kommune har allerede været i kontakt med Thisted Svømmeklub, Thy Triathlon, vinterbadeforeningen og FDF omkring projektet.

Ud over udspring og svømmebaner ude i fjorden omfatter planerne også en vandlegeplads for mindre børn inde ved den lille sandstrand.

Anlægget vil kræve tilladelse af Kystdirektoratet. Thilde Kielsgaard Heidemann oplyser, at kommunen har været i dialog med direktoratet, inden man sendte ansøgningen.

- Men eftersom de skal give tilladelse, så kan jeg ikke helt sige, hvornår tingene vil være etableret. Vi håber, det kan tages i brug næste sommer, men det er jo med et kæmpe forbehold, siger projektlederen.

Thisted Kommune kører projektet i regi af Cold Hawaii Inland.

Søbadet i Thisted er ikke det eneste projekt i Thy, der får penge fra Nordea-fonden i denne omgang. Også den selvejende institution Elmelund i Thisted får én million kroner til et projekt, der kaldes "Generationers Sansepark".

Ifølge projektbeskrivelsen er det planen at etablere en sansepark, der skal fungere som et samlingssted på tværs af generationer. De unge fra Elmelund kan hjælpe med at bygge faciliteter som madpakkehus og legeplads og vil efterfølgende hjælpe brugerne af parken med at lave bålmad med mere.