Store vindmøller i nyt lys: Nye krav til lysmarkering på 150 meter høje møller giver politisk debat

TAGMARK:Udskiftningen af de nuværende seks 100 meter høje vindmøller med otte nye og 150 meter høje møller, var det eneste projekt, der slap gennem ”nåleøjet”, da Thisted Kommune lavede en ny vindmølleplan.

Efter projektet var godkendt, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stillet krav om, at fem af de otte nye møller skal afmærkes med kraftigere lys, end det oprindelig var antaget.

Ændringen af belysningskravene har i efteråret været del af en debatfase forud for udarbejdelsen af en ”miljøkonsekvensrapport” for ændringer, de nye belysningskrav påfører projektet, samt et udkast til en VVM-tilladelse, der skal gøre det muligt at opfylde belysningskravene.

På ugens møde sagde kommunalbestyrelsen med 26 stemmer for og en enkelt imod ja til at sende såvel miljøkonsekvensrapport og udkastet til VVM-tilladelse i otte ugers offentlig høring.

- Jeg stemmer imod. Havde vi set projektet i den nuværende udformning, da vi så på de øvrige vindmølleprojekter, havde jeg også sagt nej til Tagmark-projektet, sagde Morten Bo Bertelsen (SF), der var et af flere medlemmer i kommunalbestyrelsen som beklagede, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen først sent havde meddelt de nye krav til belysning.

- Dette var det eneste projekt, der var enighed om, da vi lavede vindmølleplanen. Derfor er det ærgerligt at styrelsens bemærkninger nu laver ”mudder”, sagde Lene Kjelgaard Jensen med en understregning af, at de konservative støtter en høring.

- Vi afventer høringssvarene, og så tager vi bestik, sagde hun.

Esben Oddershede (V), formand for udvalget for klima, miljø og teknik, oplyste, at der arbejdes på at radarstyre lysene på de nye Tagmark-møller og eventuel koble dem op på radarstyringen af lysene på testcenteret i Østerild. Det vil sikre, at lysene kun tændes, når der er fly i nærheden.

Kristian Tilsted (V) så sagen i et andet perspektiv.

- Thisted har i en årrække været i førerfeltet for grøn omstilling. De nuværende 177 vindmøller i kommunen er i gennemsnit 23 år gamle. Gør vi ikke noget nu, vil vi om 10 år kun have 10 møller tilbage. Derfor skal vi være proaktive og ikke fodslæbende, sagde han.