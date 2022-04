Storm af protester stopper udstykning: 14 byggegrunde er for mange

Hensynet for fortsat at kunne følge med efterspørgslen på helårsgrunde i Klitmøller var et af de formål, der skulle opfyldes med udstykning af 14 grunde på Ajs Mølls Vej. Efter høring af et debatoplæg om planerne, har fagudvalget besluttet at indstille den videre planlægning, men er positive overfor et nyt projekt med færre byggegrunde. Arkivfoto: Peter Mørk