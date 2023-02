Storm på vej: Skibsfører forventer at aflyse sejlads i eftermiddag

FEGGESUND:Med varsel om kraftig storm i løbet af fredagen holder skibsfører Knud Kristensen og hans kolleger på Feggesundfærgen et skarpt øje med vejrudsigten. Fredag morgen sejler færgen planmæssigt, men Knud Kristensen forventer, at der senere på formiddagen vil blive taget beslutning om at aflyse sejladserne fra engang i eftermiddag.

- Vi ser det lige an, indtil der kommer en ny vejrmelding her i formiddag, og så tager vi det op med overfartslederen, siger han og tilføjer:

- Som det ser ud nu, så kommer stormen i eftermiddag og med det vind, så er jeg slet ikke i tvivl om, at der ikke bliver forhold til at sejle.

Hvis færgen aflyser sejladsen, så bliver der sendt en sms ud til alle dem, der er tilmeldt ordningen.

- Det fungerer så fint, og alle pendlerne er tilmeldt. Så kører de ikke forgæves, siger han og fortsætter:

- Der er ingen grund til at risikere at ødelægge noget. Vi har jo også med passagerer at gøre. Det er bedre at sejle i morgen tidlig igen.

Man kan tilmelde sig sms-ordningen inde på Morsø Kommunes hjemmeside.