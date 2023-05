Stormen Otto tog Hannans foodtruck - så fed er hendes nye vogn

SUNDBY THY: Weekenden markerede en ganske særlig premiere for Hannan Cherrou, indehaver af den mobile madbod Hannouni's.

Det blev nemlig indvielsen af hendes spritnye foodtruck, som tog sin jomfrurejse til den lille by Humlum ved Struer.

Foodtrucken, der er indrettet i en campingvogn, er erstatning for den vogn, som Hannan Cherrou måtte vinke farvel til i februar, da stormen Otto væltede den på Oddesundvej på vej mod struer.

- Vi har glædet os helt vildt. Det var fantastisk at komme af sted igen, og det havde vi virkelig set frem til. Men vi var også lidt nervøse, fordi det var en helt ny vogn, som vi skulle have i gang og prøve af for første gang, fortæller Hannan Cherrou.

Og vognen bestod den store prøve, selvom Hannan Cherrou godt kan mærke, at hun lige skal finde sig til rette i det nye:

- Vi kunne godt mærke, at vi mangler nogle småting, der kan gøre vores arbejdsgange lidt nemmere. Men jeg tror, at man er nødt til at komme ud og prøve, inden man rigtig ved, hvad man mangler. Så vi skal have hængt nogle flere hylder op, men det er småting, siger hun.

Den nye vogn er allerede indviet med weekendens tur til Humlum - og billederne har fået mere end 350 likes på Hannouni's facebookside. Privatfoto

Stor begejstring har nyheden om den nye vogn også vakt på Hannouni's facebookside, hvor flere end 350 følgere har været inde og give billederne et like.

Helt stille har der trods alt ikke været for Hannan Cherrou, for i månederne siden forliset af den gamle vogn har hun været travlt beskæftiget i køkkenet på Møgelvej i Sundby Thy med at levere mad til selskaber og som takeaway.

- Vores kalender er 90 pct. booket. Rigtig mange har glædet sig til, at vognen var færdig, så vi skal med til en masse selskaber og festivaler, og da jeg lagde billederne op af den nye vogn, gik folk helt amok. Jeg fik virkelig mange søde beskeder, og sammenholdet om vognen er stadig meget stort, siger Hannan Cherrou.

Hannouni's får travlt henover sommeren, hvor foodtrucken skal besøge så forskellige steder som Alive Festival i Thisted, Kulturmødet på Mors og biltræffet Danes N Dubs i Øster Hurup.

- Vi glæder os helt vildt. Sidste år syntes vi, der var virkelig travlt i sæsonen, men jeg tror, at det i år bliver helt vildt. Vi har også tænkt på, om vi skal have nogle flere folk lært op, som kan hjælpe os i vognen, siger Hannan Cherrou.