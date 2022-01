Stormen snuppede havnens bølgemåler

HANSTHOLM:Ca. en sømil nordøst for Hanstholm Havn flyder der normalt et cirkelrundt instrument på ca. 150 kilo tøjret til en betonklods og leverer værdifuld data om strømforhold og bølgestørrelse

Det er en såkaldt bølgemåler, som er et vigtigt værktøj for ikke mindst havnens lodser. Men efter lørdagens livtag med kategori 2-stormen Malik, der skabte 9,5 meter høje bølger ved Hanstholm, som også registrerede stormens højeste vindstød med 40,0 meter i sekundet, er bølgemåleren nu på fri flugt fra sin sædvanlige position.

Under stormen rev den sig simpelthen fri af kæde og betonklods og flød mod nordvest. Endnu er bølgemåleren ikke fundet, men eftersom den er udstyret med en GPS, er det et spørgsmål om tid, før den er lokaliseret og tilbage på sin vante plads.

Selv om vinden søndag er løjet gevaldigt af i Hanstholm, er der stadig spektakulære møder mellem bølger og mole. Foto: Ole Iversen

Det mener Erik Halfdanarson, havneassistent og lods på Hanstholm Havn.

- Vi er i gang med at få den hentet hjem til havnen, men hvornår den er monteret og tilbage i drift, tør jeg ikke sige, oplyser han.

Han fastslår, at de aktuelt manglende data fra bølgemåleren ikke er kritisk for havnens drift.

- Men det er et vigtigt værktøj. Ikke mindst for os lodser, når vi skal besejle havnen med større skibe. Så er det meget rart at kunne få en vurdering af bølger, bølgeretning og især strømmen, forklarer Erik Halfdanarson efter en blæsende dag, som for selv de vejrbidte folk på havnen i Hanstholm var ud over det sædvanlige.

- Når bølgerne komme op på 8-9 meter, synes vi også, det er højt, fastslår Erik Halfdanarson.

