Stormens øje har kurs mod havnen: - Der bliver nok lidt sus i det

HANSTHOLM:På Hanstholm Havn ved de et og andet om blæsevejr.

Hver gang, vejrudsigten lugter lidt af stormvejr, er det sikkert som amen i kirken, at journalister fra nær og fjern flokkes om at stå ved molen, hvor de, overhældt med havskum og bølgesprøjt, bliver stillet live igennem til danskernes stuer som det klare bevis på, hvor voldsomt det går for sig derude.

Men helt anderledes roligt går det for sig på havnevagtens kontor, da Nordjyske fanger Jesper Røge Nielsen lige omkring kl. 13.

- Lige nu er det ikke så galt. Indtil videre har vi vindstød på omkring 21-22 m/s, og det er ikke noget særligt. Det er nærmest normalen, fortæller han.

- Men hvis der kommer det vind, de lover, så bliver der nok lidt sus i det, tilføjer havnevagten.

Havnen har tagt sine sædvanlige forbehold, hvor løse genstande er flyttet og affaldscontainere sikret, så der ikke er effekter, der blæser rundt på området.

- Der er stadig nogle fiskere, der har deres garnkasser stående, men det kan vi ikke gøre så meget ved, udover at råde dem til at få det fjernet, siger Jesper Røge Nielsen.

Som det ser ud lige nu, kommer stormen Otto til nærmest at have sit centrum lige ved Hanstholm, og Jesper Røge Nielsen kommer da også selv til at være til stede på havnen de næste mange timer, hvor han med jævne mellemrum vil køre rundt og holde øje.

- Det er ikke så galt, som det var i gamle dage, fordi vi har fået en ny indsejling, som giver meget mere ro og læ inde i havnen, siger Jesper Røge Nielsen.