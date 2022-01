Storsejr til Bedsted KFUM: Vinder i tre sæt

RANDERS:Lørdag var damerne fra Bedsted KFUM igen i aktion i 1. Division, da de på udebane mødte rækkens bundhold fra Randers VK. Her blev det også til en overbevisende sejr til Bedsted KFUM, som gjorde arbejdet færdigt i tre sæt.

- Vi var afbudsramte og var kun afsted med otte spillere, men vi havde en god strategi og sejren var aldrig i fare, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Der gik ikke lang tid, før Bedsted KFUM havde en solid føring. Thyboerne fik hurtigt en føring på 4-0, og den blev udbygget til 12-4. Randers VK formåede aldrig at indhente Bedsted KFUM’s solide føring, og derfor endte første sæt 15-25.

- Inden kampen snakkede vi om, at vi gerne ville have mere tempo omkring vores centerspil, og det lykkedes vi med. Så vi fik lagt et større tryk og udvidede samtidig vores angrebsmuligheder, siger Flemming West.

Andet sæt forløb næsten identisk med første. Dog var hjemmeholdet med i en længere periode, men ved stillingen 9-9 begyndte Bedsted KFUM at trække fra og vandt de efterfølgende otte bolde. Ligesom i første sæt endte Bedsted KFUM med at vinde sættet 25-15.

- Vi var tvunget til at skifte meget ud i dag og spille nogen uden for deres vante positioner, men det synes jeg, at vi lykkedes rigtig godt med, siger Flemming West.

I tredje sæt fortsatte Bedsted KFUM’s dominans. De fik hurtigt en føring på 10-1 i bolde, og den kunne Randers VK ikke indhente. Det endte med en sikker sætsejr på 25-7 og dermed en overbevisende sejr på 3-0 til Bedsted KFUM.

- Randers VK er et hold, vi skal kunne slå, og vi viste også i dag, at vi er et klart bedre hold. Men vi var opmærksom på inden ikke at tage for let på opgaven, og jeg synes, at vi var koncentrerede hele kampen igennem, siger Flemming West.

Med sejren ligger Bedsted KFUM nummer to i 1. Division med 33 point efter 14 kampe spillet.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division

Randers VK

Bedsted KFUM

Resultat: 0-3

Sætscore: 15-25, 15-25 og 7-25