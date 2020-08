Storsejr til Hanstholm: Vi kunne have vundet med mere

HANSTHOLM:På hjemmebane mod Sallingsund FC fik Hanstholm IF’s herrer den perfekte start på Serie 2 fredag aften. Her blev det til en sejr på 5-0 til hjemmeholdet. Derfor var træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen, også meget tilfreds efter kampen.

- Vi spiller godt i dag, og jeg vil mene, at vi sagtens kunne have vundet med mere. Vi sætter os på kampen fra første minut, og på nær de første 5-10 minutter af anden halvleg har vi kontrol over kampen, siger Per Kristiansen.

Hanstholm IF bragte sig foran allerede efter seks minutters spil, da Isac Dengsø sparkede bolden ind fra 25 meter. Efter 23 minutter var det Uffe Skinnerup, der gjorde det til 2-0, som var stillingen de to hold gik til pause ved. Dog kunne føringen have været større, men efter 35 minutter brændte Hanstholm IF et straffespark.

Forseelsen, der førte til straffesparket, udløste et gult kort til Sallingsund FC, som var en mand nede resten af første halvleg. Men i anden halvleg kom gæsterne fra Sallingsund FC bedre med, og ifølge deres træner Jeppe Poulsen havde holdet flere gode chancer til at reducere.

- Fra det 50. til det 80. minut har vi rigtig godt fat. Vi har en stor chance til Martin Toft, og Mikkel Primdahl har et skud på overliggeren. Så det er ærgerligt, at vi ikke får scoret der, siger Jeppe Poulsen.

Men i det 80. minut punkterede Hanstholm IF kampen, da Anders Viladsen scorede til 3-0. Herefter faldt Sallingsund FC sammen, og Uffe Skinnerup gjorde det til 4-0 efter 88 minutter ved at score direkte på et hjørnespark. Endelig lukkede Jonas Kjær Christensen festen i det 92. minut med sin scoring til slutresultatet 5-0.

Med sejren har Hanstholm IF fået en perfekt start på efterårssæsonen i Serie 2, og Per Kristiansen håber, at holdet kan fortsætte de gode takter i de kommende kampe.

- Det betyder meget at komme godt i gang. I dag holder vi godt på bolden og laver nogle gode diagonaler, og det håber jeg, at vi kan fortsætte med, siger Per Kristiansen.

Hos Sallingsund FC ærgrer det Jeppe Poulsen, at resultatet endte på 5-0.

- Jeg synes, at resultatet er lidt misvisende, fordi vi havde chancerne i anden halvleg. Så det er lidt frustrerende, at vi ender med at tabe så stort, siger Jeppe Poulsen.

Næste gang Hanstholm IF skal i aktion er på lørdag, når de møder Storholm IF på udebane. Torsdag skal Sallingsund FC forsøge at hente sæsonens første point, når de på hjemmebane tager imod Højslev Station IF.