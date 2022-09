Storsejr til Koldby/Hørdum

HØRDUM:Lørdag eftermiddag var Koldby/Hørdum IF igen i aktion i Serie 2, da de hjemme mødte Mønsted IF. Her leverede hjemmeholdet en meget overbevisende præstation og vandt kampen 7-1.

- Vi havde en mindre god kamp sidste weekend, så vi havde en plet, der skulle vaskes af, og det må man sige, at vi gjorde, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

Allerede fra kampens start var Koldby/Hørdum IF i kontrol, og efter knap et kvarter kombinerede de sig flot igennem. Bolden endte hos Magnus Andersen, som scorede tl 1-0.

Syv minutter senere var Magnus Andersen igen på spil, da Koldby/Hørdum igen kombinerede igennem, og Magnus Andersen scorede til 2-0.

Der var kun spillet 27 minutter, og så havde Magnus Andersen scoret hattrick. Målet kom igen efter et flot opspil.

- I første halvleg spillede vi godt og hurtigt pasningsspil, og alle var koncentreret og disciplineret, siger Hanne Sand Smed.

Det blev også 4-0, da Mathias Bonde modtog bolden i feltet og scorede. Kort før pausen kom Nikolaj Rahbæk Nielsen også på måltavlen med sin scoring til 5-0.

Efter pausen faldt Koldby/Hørdum IF en smule og blev lidt passive. Det gjorde, at gæsterne fra Mønsted IF kom fri og reducerede til 5-1.

Men Koldby/Hørdum IF fik igen kontrol over kampen, og sejren var aldrig i fare.

- I anden halvleg prøvede vi lidt forskelligt af, og vi fik nogle unge spille ind og fik minutter, siger Hanne Sand Smed.

Efter 59 minutter lykkedes det igen Koldby/Hørdum IF at spille sig igennem, og så kunne Morten Kristensen score.

Kort før slutfløjtet kom Nikolaj Rahbæk Nielsen igen på måltavlen med sin scoring til resultatet 7-1.

Resultatet betyder, at Koldby/Hørdum indtager tredjepladsen i Serie 2 med 15 point.

- Det var en vigtig kamp, hvor vi slog hul til bunden og stadig hænger fast ved de øversten placeringer, siger Hanne Sand Smed.