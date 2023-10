Storstilet redningsaktion indstillet - alt håb synes ude

Trods en storstilet redningsindsats, som gennem 16 timer involverede tre redningshelikoptere, to af Søværnets inspektionsskibe, et fiskerikontrolskib, flere fartøjer fra den danske kystredningstjeneste samt en række civile fartøjer, er det ikke lykkedes at finde en russisk fisker, som søndag forsvandt fra det russiske fiskerifartøj "Atlantida" i farvandet ud for Hanstholm.

- Operationen startede søndag kl. 13.46, og vi afsluttede den kl. 06.46 i morges. På det tidspunkt vurderede vi, at det er meget usandsynligt, at han overlever, fordi han hverken havde redningsdragt eller redningsvest på. Det er mange timer at ligge i vandet, og der efter min overbevisning ikke meget at komme efter længere, oplyser Stig Olsen, vagthavende officer ved Joint Rescue Coordination Center (JRCC), som koordinerer redningsaktioner til søs.

Besætningen på det russiske fiskerifartøj slog alarm søndag over middag og har oplyst overfor JRCC, at ingen på skibet havde set den pågældende fisker siden kl. 9.30 søndag formiddag. På det tidspunkt lå skibet ifølge data fra Vesselfinder.com 10 sømil vest for Hanstholm.

JRCC sendte øjeblikkeligt en redningshelikopter mod området i Nordsøen. Samtidig blev de to danske inspektionsskibe HDMS Triton og HDMS Vædderen involveret i eftersøgningen, da de i forvejen befandt sig i området - det ene skib på vej mod Nordatlanten og det andet på vej hjem derfra.

- Et af skibene havde en helikopter om bord, som også er vant til at udføre redningsarbejde, så den blev også taget i brug, fortæller Stig Olsen.

Samtidig blev flere kystredningsfartøjer - blandt andre LRB22 samt C.B. Claudi fra Kystredningsstationen i Hanstholm - indsat, og samtidig bidrog flere civile fartøjer i området også med at lede efter den forsvundne russer.

Også Danmarks nyeste fiskerikontrolskib "Nordsøen" deltog.

- Det er ikke altid, vi kan mønstre så meget, så det russiske fartøj har fået en ret god behandling. Vi har brugt en del ressourcer på sagen, men vi gør jo også en del for at redde liv, fastslår Stig Olsen.

Han oplyser, at sagen nu er overdraget til Søfartsstyrelsen.

Efter at den danske redningsindsats ophørte, fortsatte det russiske fiskerifartøj "Atlandida" eftersøgningen på egen hånd. Siden der blev slået alarm søndag over middag, har skibet ændret kurs og sejlet frem og tilbage i sit eget kølvand i håb om at finde den forsvundne fisker.

Siden kl. 22 søndag aften har skibet sejlet på kryds og tværs på en position ca. 10 sømil ud for Vorupør, og først kort før kl. 10 mandag ser det ud til, at skibet har lagt sig på en kurs mod syd og væk fra området, hvor de mistede et besætningsmedlem.