Stort beløb luner: Drømmen lever videre i Hanstholm

HANSTHOLM:Etableringsgruppen bag det ambitiøse projekt om et surf- og skatecenter i Hanstholm til omkring 30 millioner kroner har netop fået et kontant skulderklap på 25.000 kroner. Nu kan arbejdet dermed fortsætte.

Det er også selv om, at man ved et møde med Thisted Kommune i november pludselig fik at vide, at projektet, på grund af lokalplanen, ikke kunne benytte i de gamle værkstedshaller på Nordre Strandvej til det færdigtegnede projekt.

- Det blev vi noget overraskede over. For vi havde en aftale med ejeren af bygningerne og med havnen. Og efter møder med politikerne undervejs i projektforløbet havde vi da også fået at vide, at det var en god ide at arbejde videre med planerne om et surfer og skatercenter i de tidligere smedehaller ved Nordre Strandvej, fortæller Jens Schneider Rasmussen.

Ikke opgivet

Han har siden 2019 været en af ildsjælene for, at det store projekt skulle blive til virkelighed for Hanstholm og for Thy.

- Projektet lever stadig. For den interesse vi har fra de fonde, vi har haft kontakt, med betinger sig af, at det er gamle bygninger, der renoveres til formålet, siger Jens Schneider Rasmussen.

Det næste skridt er, ifølge Jens Schneider Rasmussen, at kommunen vil lave en screening af, hvor der ligger bygninger i Hanstholm, som kan bruges til projektet.

Han fortæller, at man i gruppen ikke har opgivet hallerne på Nordre Strandvej. For det er uden sammenligning det bedste sted og bedst egnet til projektet.

- Skulle screeningen vise, at der kan tilbydes andre bygninger eller lokaliteter eksempelvis i Hanstholm by, uden nærhed til havet, ja så bliver det et andet og mindre projekt, vi ender op med, uddyber han.

Ildsjæl og initiativtager til Cold Hawaii surf og skate, Jens Schneider Rasmussen, håber, at planforholdene hurtigt kommer på plads - så de velbeliggende haller på Nordre Strandvej kan blive brugt. Foto: Ole Iversen

Håber på kommunetilskud

Jens Schneider Rasmussen understreger samtidig, at han ikke vil medvirke til at puste til nogen lokal negativ debat. Lokalplanerne skal naturligvis respekteres.

- Vi arbejder i stedet videre og håber, at Thisted Kommune vil hjælpe med til at projektet lykkes - helst i den store udgave, siger Jens Schneider Rasmussen.

Han er glad for den lokale opbakning. Med de 25.000 kroner i støtte fra Spar er der lokal samlet støtte og kontant tilsagn på i alt en kvart million kroner.

- Projektudviklingen fremad vil koste 800.000 kroner. Her håber vi på, at kommunen vil støtte med halvdelen, og vi selv skaffer den anden halvdel. Får vi surf og skatercentret op at stå i Hanstholm bliver det uden sammenligning ”diamanten i Cold Hawaii”. For et surf- og skatecenter i den kaliber vil ifølge Dansk Surf & Rafting Forbund blive enestående, nationalt og på europæisk plan, siger han.

Etableringsgruppen tæller ud over ham også Ebbe Lykke fra arkitektfirmaet Glifberg+Lykke og Jakob Færch fra Dansk Surfing og Rafting Forbund.