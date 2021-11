Stort lokalsamfund mister politisk repræsentation: Vi glemte at stå sammen

THISTED:Vælgerne har talt, og det betyder nye ansigter i kommunalbestyrelsen og farvel til nogle kendte.

I den sidste kategori findes to nuværende medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, Preben Holler og Preben Dahlgaard, samt venstres Søren Kanne Zohnesen, tidligere formand for børne- og familieudvalget, indtil han af arbejdsmæssige årsager overtog partifællen Peter Larsens plads i økonomiudvalget.

Preben Holler og Preben Dahlgaard fik begge 142 personlige stemmer, mens Søren Zohnezen med 308 personlige stemmer kan konstatere, at det var lige ved og næsten, for Venstres syvende mandat gik til Kristian Tilsted med 315 personlige stemmer.

Valget blev derimod et come back til Venstres Kenneth Bjerregaard. Ved valget i 2017 havde han med 277 personlige stemmer en fod indenfor i kommunalbestyrelsen - og dermed udsigt til genvalg, men da også Esben Oddershede havde sikret sig 277 personlige stemmer blev det afgjort med lodtrækning, hvem af de to der skulle i kommunalbestyrelsen. Her trak Kenneth Bjerregaard det korteste strå.

De fem nye ansigter i kommunalbestyrelsen er ud over Nye Borgerliges Brian Nielsen også socialdemokraterne Jan Fink Mejlgaard, der med 259 personlige stemmer er valgt som det ottende socialdemokratiske mandat, samt Claus Nybo, der med 190 personlige stemmer sikrede sig det niende og sidste socialdemokratiske mandat i den nye kommunalbestyrelse.

Hos Venstre er Susanne Olander, Vorupør, med 467 personlige stemmer valgt som det tredje af Venstres syv mandater, mens Preben Dahlgaard, Bedsted, satte sig på Venstres femte mandat med sine i alt 421 personlige stemmer.

Klitmøller ude

Set meget lokalt er valgresultatet interessant for to områder. Hanstholm har i øjeblikket tre lokale ansigter i kommunalbestyrelsen. Med Søren Zohnesens afgang er det tal nede på to, nemlig den konservative Per Skovmose og socialdemokraten Ida Pedersen. Værre ser det ud for kommunens hurtigst voksende lokalsamfund, Klitmøller, som står uden lokal repræsentation i den nye kommunalbestyrelse.

- I øjeblikket er Klitmøller kommunens femte største bysamfund - og er på vej til at blive fjerde størst. Det skyldes i stor udstrækning tilflytning af nye borgere, som måske ikke helt har forstået værdien af stå sammen frem for måske at forfølge egne særinteresser. På det punkt er Klitmøller måske allerede blevet lidt for meget storby, siger Preben Holler som selv vurderer, at han tabte valget på sin egen hjemmebane i Klitmøller, som tidligere har leveret stemmer til byens egne kandidater.

Socialdemokratiet er stadig det største parti i Klitmøller. På afstemningsstedet på friskolen blev der afgivet 676 stemmer, heraf 240 til Socialdemokratiet. Det er en tilbagegang på 10.8 procent i forhold til 2017.

Enhedslisten noterer den største fremgang. Liste Ø fik 86 stemmer mod 51 for fire år siden. Venstre fik også 86 stemmer, Konservative 83, mens Alternativet med sine 75 stemmer også får en plads i den lokale Top 5.