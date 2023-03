Stort politiopbud i lille by: Kærestepar var i slagsmål

HØRDUM:- Selv om folk har set en del politi i Hørdum i aftes, kan vi berolige med, at det helt og aldeles skyldtes et internt anliggende. Vi har arbejdet en del på sagen både i går aftes og hen over natten, og vi fortsætter fredag.

Det siger politikommissær Henrik Jensen, Thisted Politi. Klokken 21.54 blev politiet tilkaldt til, hvad der blev anmeldt som husspektakler fra et hus på Sportsvej i Hørdum.

- Men det udviklede sig til regulær vold mellem en mand og en kvinde, der bor i huset. Der har umiddelbart ikke været andre involveret end de to. Formentlig vil manden blive sigtet for vold mod kvinden, men forinden skal vi have det endelige hændelsesforløb klarlagt, siger politikommissæren.