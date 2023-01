Stort projekt bliver dyrere og forsinket: Først skal alle de døde undersøges

THISTED:Tidligst engang i 2024 vil menighedsrådet i Thisted kunne holde indvielse af det nye kirkecenter, der skal bygges i hjørnet af den gamle kirkegård ved Thisted Kirke.

Byggeriet står til at blive både forsinket og dyrere som følge af arkæologiske undersøgelser. Baggrunden er, at alle grave, som bliver berørt af byggeriet, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen skal undersøges.

Dermed vil et større antal Thisted-borgere, som blev begravet på kirkegården for cirka 200 år siden, skulle genopgraves. Og det kan betyde, at der må lægges mere end to millioner kroner oven i budgettet for det byggeri, som i forvejen er blevet opjusteret med cirka 50 procent.

- Jeg er noget chokeret over, at Slots- og Kulturstyrelsen bare melder ud, at det vil koste 3 millioner kroner, uden man har konsulteret andre end sig selv, siger formanden for menighedsrådet, H. C. Krøyer.

På baggrund af en vurdering fra Museum Thy havde menighedsrådet afsat 800.000 kr. i budgettet til arkæologiske undersøgelser. Men museet, der står for udgravningen, fik at vide af Slots- og Kulturstyrelsen, at en sådan kirkegård er et så væsentligt fortidsminde, at skeletresterne i alle de berørte grave skal undersøges.

Den oprindelige plan var, at der kun skulle laves egentlige undersøgelser med optagning af gravene på de steder, hvor der skal laves fundamenter til det kommende kirkecenter, fortæller Niels Algreen Møller, arkæolog og museumsinspektør hos Museum Thy.

- Men det viser sig, at gravene ligger så tæt, at der skal graves rigtig mange ud, siger han.

Enkelte steder i det kommende byggeområde er der allerede lavet arkæologiske undersøgelser - i form af opgravning af gamle grave. Foto: Bo Lehm

I det område, hvor kirkecentret skal opføres, blev der etableret kirkegård i begyndelsen af 1800-tallet. Derfor er der ikke udsigt til at finde hverken ældre begravelser eller andre fortidsminder af ældre dato i området. Men knogleresterne er ikke desto mindre af stor videnskabelig interesse, fordi de - takket være bl. a. moderne genteknologi - kan sige meget om både sundhedstilstand og dødsårsag hos den tids Thisted-borgere.

Begejstring i Panum Instituttet

Der er tidligere lavet tilsvarende undersøgelser af folk fra landet, som døde i samme periode. Men det er første gang, der er mulighed for en større undersøgelse af købsstadsgrave.

- Det er en enestående mulighed for at se på sundhedstilstanden hos byboere i begyndelsen af 1800-tallet. Og jeg har sjældent hørt nogen, der var så begejstrede, siger Niels Algreen Møller om reaktionen hos de medarbejdere på Panum Instituttet i København, som han fortalte om udsigten til, at et antal grave i Thisted ville blive gravet op.

Han er dog helt med på, at det omvendt er en bet for bygherren, hvis den arkæologiske undersøgelse ender med at blive mere end tre gange så dyr som oprindelig anslået. Så Museum Thy vil nu mødes med menighedsrådet og dets rådgiver for at undersøge, om en del af gravene kan friholdes fra anlægsarbejdet.

- Måske kan byggelinjerne flyttes lidt. Og i øvrigt foreslår vi, at man kun graver der, hvor der skal være bærende vægge, mens gravene under andre dele af byggeriet kan få lov at ligge, uden at de bliver ødelagt, siger han.

Cubo Arkitekters visualisering af det kommende kirkecenter.

Menighedsrådsformand H. C. Krøyer deler naturligvis håbet om, at de arkæologiske undersøgelser ender med at koste mindre end de 3 mio. kr. Og han håber, at byggeriet kan komme i gang i løbet af foråret. Inden da skal der dog holdes licitation - en proces, som menighedsrådets rådgivere har anbefalet først sættes i gang, når man kender omfanget af og tidsplanen for arkæologernes arbejde.

Det godt 900 kvadratmeter store byggeri, der er tegnet af Cubo Arkitekter, var oprindelig budgetteret til 21,8 mio. kr. Den pris er siden opjusteret til 33 mio. kr. Men det var altså inden meldingen om, at arkæologernes arbejde måske bliver mere end tre gange så dyrt som først antaget.