Stort resultat af Nordthy

SENNELS:Nordthy var torsdag på den hidtil største prøvelse i denne sæsons 2. division, da ES Vendsyssel slog vejen forbi Nordthyhallen. Modstanderen fra Vendsyssel er nedrykker fra 1. division og har et hold med masser af profiler. Derudover havde vendelboerne vundet deres første kampe med henholdsvis ti og ni mål, så derfor var det et bjerg, der skulle bestiges, hvis thyboerne skulle hente point. Efter en sand mandfolkepræstation tog Nordthy så et flot point efter et slutresultat på 25-25.

- Spillerne kæmpede røven ud af bukserne. Selvom vi hang efter i det meste af kampen, så blev spillerne bare ved, siger en stolt Nordthy-træner Kasper Boesen.

Helt fra kampens start virkede hjemmeholdet beredte og tændte på opgaven. I forsvaret stod hjemmeholdet solidt, men i den modsatte ende blev der lavet for mange tekniske fejl, som udeholdet hurtigt straffede. Trods modgangen lagde Nordthy sig ikke ned, og mod slutningen af første halvleg kom gæsterne bedre med i opgøret. Det skyldtes i stor grad indskiftede Kasper Søndergaard i målet, der bød ind med adskillige store redninger. Efter første halvleg var Nordthy bagud med 11-12.

I anden halvleg var Nordthy fortsat den jagtende part. Holdet stod godt i forsvaret, og samtidig fortsatte Kasper Søndergaard sit blændende spil i målet. Med ti minutter tilbage var kampen fortsat helt lige, dog betød lidt for mange tekniske fejl fra Nordthys side, at Vendsyssel havde fordel i de sidste minutter af kampen. Med et minut tilbage var Vendsyssel foran med 25-23, men en reducering fra Nordthy lagde pres på gæsterne. I det efterfølgende angreb kom gæsternes højrefløj så frem til en afslutning, som Kasper Søndergaard tog sig af. Efterfølgende hastede Nordthy op i den anden ende af banen, og med tre sekunder tilbage af kampen steg Frederik Holm Madsen op og skabte stor eufori i hallen med sin udligning til 25-25.

- Det føltes næsten som en sejr. Vi var gode og heldige, og så kæmpede vi bare for hinanden og de mange tilskuere i hallen, siger Kasper Boesen, der kan glæde sig over, at hans hold står noteret for fem point efter fire kampe i 2. division.

I næste kamp venter så en af sæsonens største kampe for Nordthy, når de på søndag møder storebroder fra Mors-Thy 2 i Nykøbing. Flere af Nordthy-spillerne har fortid hos netop Mors-Thy, så der venter et gensyn for flere af spillerne.

- Spillerene er helt tændte på den kamp. Der bliver knald på, og hvis vi spiller som i dag, så kan vi sagtens være med, siger Kasper Boesen