Stort rykind på efterskoler

SJØRRING/GALTRUP: Der var trængsel i spisesalen på Sjørringvold Efterskole til Efterskolernes Aften onsdag.

- I løbet af den første time har der allerede været 20 familier på besøg her. Det tegner godt. Sidste år besøgte 25 familier os på tre timer, sagde Paw Hansen, forstander på Sjørringvold Efterskole og fortsatte:

- Vi mærker som specialskole for ordblinde en stigende interesse i forhold til sidste år. Der er øget fokus på at give ordblinde unge gode forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet, vurderede han.

Især en bestemt slags sport er et trækplaster på efterskolen i Galtrup, fortalte lærer gennem 40 år Kirsten Mouritsen.

- Vi har 81 elever og lige mange piger og drenge. E-sport er især populært blandt drengene, men vi håber, at vores nye linje grafisk design vil trække flere piger til, sagde Kirsten Mouritsen.

- Det her arrangement er ikke vores helt store aften, men vi regner da med, at der kommer ca. 10 til 15 familier på besøg, måske flere, sagde hun.