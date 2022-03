Stort skred fra Bulbjerg: Der er mere på vej ned

BULBJERG:Torsdag skete der et stort skred af kalksten fra Bulbjerg - et skred af en størrelse, der ikke sker hvert år, fortæller skovløber Jan Bagger Christensen fra Naturstyrelsen Thy. Skredet er det største siden 2019 - og siden da skal man en hel del år tilbage for at finde et skred af samme størrelse.

- Der var et kæmpe skred - det kan jeg ikke helt datere, men for 15-20 år siden - der var næsten lige så stort, siger Jan Bagger Christensen, der har "passet" Bulbjerg for Naturstyrelsen i 37 år, så han kender området.

Han anslår, at omkring 150 kubikmeter sten er skredet i havet fra Bulbjergs nordøstlige hjørne.

Mere er på vej ned

Skredet er et klassisk "tø og frost"-skred på kalkstensklippen, der skyldes, at vand løber ned i sprækkerne i klippen for så at fryse til is om natten. Når vandet fryser, så udvider det sig og udvider sprækkerne, og på et eller andet tidspunkt kan klippen ikke længere holde, og så sker skredene.

Naturstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi har lavet nogle midlertidige afspærringer på stranden ved Bulbjerg, og Jan Bagger Christensen opfordrer indtrængende til, at man respekterer afspærringerne - og i øvrigt tænker sig om, hvis man vil til Bulbjerg og se, hvordan naturen har bygget om på Bulbjerg.

- Der er mere, der kommer ned inden alt for længe, kan jeg se. Det hænger næsten kn fast for neden.

- Da vi stod dernede sammen med en fotograf fra TV2, kom der noget ned. Man skal bare lade være med at gå under klinten lige i øjeblikket, siger Jan Bagger Christensen.

13























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Så længe vejret er, som det er lige nu, med de hyppige skift mellem frost og tø, så holder Naturstyrelsen øje med klinten og sørger for at forny afspærringerne. Men: Delen med at tænke sig om kommer ind, fordi afspærringerne, som politiet og Naturstyrelsen har lavet, risikerer at blive taget af havet eller blæsten, så bare fordi de ikke står der, betyder det ikke, at det er sikkert at gå under klinten.

- Det er der desværre en del der gør for tiden, fordi man kan i modsætning til de seneste par år, siger Jan Bagger Christensen.

Så kig op. Hvis du nærmer dig klinten, så stands. Limstenene falder dog mere eller mindre lige ned, så det er under klinten, at faren er størst.

Ridernes reder røg

Udover at være et flot syn, så er Bulbjerg også Danmarks eneste fuglefjeld, hvor blandt andet den nordatlantiske mågeart riden yngler i ret stort tal. Stormfuglen mallemukken er også set som ynglefugl på Bulbjerg, og nogle af riderne havde nået at bygge rede på den del af klinten, der er skredet.

Fuglene er i fuld gang med at finde mager og parre sig, men selv om de har mistet deres reder, eller fundamentet til dem, så er skredet sket så tidligt på sæsonen, at fuglene formentlig kan nå at bygge nogle nye reder til årets kuld.

Skarreklit, der også var et fuglefjeld, stod ud for Bulbjerg indtil 1978, hvor det styrtede sammen, fordi havet efterhånden havde taget så hårdt fat, at det ikke længere kunne holde sig stående.