Stort smitteudbrud lukker fiskeindustri

THY-MORS:28 medarbejdere - over halvdelen af de 50 timelønnede på fiskeproduktions-virksomheden Thorfisk i Hanstholm - er konstateret smittet med corona. Virksomheden holder derfor lukket hele denne uge, mens de øvrige medarbejdere bliver testet.

Ifølge administrerende direktør Morten Nielsen, Scanfish Danmark, blev man klar over situationen lørdag, hvor resultaterne af tests, der blev foretaget fredag begyndte at komme.

- Vi har ikke rigtig kunnet vurdere, hvem der var nærkontakt, og hvem der ikke var, så vi har valgt at sende alle folk på Thorfisk hjem, indtil de er blevet testet på fjerde- og sjettedagen, oplyser direktøren.

Da sidste produktionsdag var fredag, vil det sige, at medarbejderne skal testes tirsdag og torsdag. Det skal være med PCR-test. De fleste, der er testet positiv, havde fået foretaget en lyntest. Generelt opfordrer virksomheden medarbejderne til at lade sig teste en gang om ugen.

- Vi satser på at kunne køre igen fra mandag i næste uge, siger Morten Nielsen.

Søsterfabrik er også ramt

På søsterfabrikken Scanfish, der ligeledes ligger i Hanstholm, er 17 medarbejdere sendt hjem. Det skyldes, at tre mand fra Thorfisk var udlånt til at arbejde i produktionen på Scanfish i lørdags.

- Vi kunne ikke vurdere, hvor mange der havde været i nærkontakt, så ud fra et forsigtighedsprincip blev vi enige om, at de 17, der havde været på arbejde lørdag, sendes hjem. De skal så testes onsdag og fredag, fortæller Morten Nielsen og tilføjer:

- Det kan godt være, vi går lidt for hårdt til den, men hellere det end ikke at gøre det korrekt. Vi har i hvert fald fået ros fra myndighederne.

Den midlertidige lukning af Thorfisk betyder, at medarbejdere på koncernens andre fabrikker her ekstra travlt i denne uge. Koncernen Seafood Danmark har tre fabrikker i Hanstholm og to i Hirtshals.

Skole ramt i sidste uge

De smittetal, som Thisted Kommune dagligt lægger ud på hjemmesiden, inkluderer også lyntest. Her afspejler den voldsomt stigende smitte i Hanstholm sig i tallene. Smittetallene for postnummer 7700 Thisted er også stigende.

På Tingstrup Skole blev et par klasser sendt hjem i sidste uge, men det skyldtes, at deres lærer var smittet. Ingen af eleverne blev efterfølgende konstateret positive med covid-19, fortæller Per Overgaard, undervisnings- og fritidschef i Thisted Kommune. Han oplyser, at der lige nu ikke er hjemsendte klasser i Thisted Kommune.

Tallene fra Statens Serum Institut mandag klokken 14 viser, at Thisted Kommune fra søndag til mandag er steget fra 22 smittede over en syvdages periode til 34 smittede. Det svarer til henholdsvis 50,7 og 78,4 smittede pr. 100.000 indbyggere.

På Mors er smittetallet uændret lavt. Med kun to registrerede smittede er incidenstallet nede på 9,9.