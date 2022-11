Stortalent imponerer igen: Hurtigste mand i tunge racerbiler

SENNELS: Den 19-årige racerkører fra Sennels ved Thisted bliver ved med at imponere. Søndag var Malthe Jakobsen hurtigste mand i den officielle FIA WEC-test for unge kørere i Peugeot TotalEnergies' vilde Peugeot 9X8 Hypercar.

I løbet af dagen tilbragte den nykårede European Le Mans Series-mester 37 omgange bag rattet af bilen på Bahrain International Circuit, hvor FIA WEC-serien netop har kørt årets sidste løb. Bilen delte han med den dobbelte verdensmester i touringcars, franske Yann Ehrlacher, men det var kun enkelte af de etablerede Hypercar-piloter, som kunne hamle op med det danske stjerneskud.

Således var Malthe Jakobsen bare 0,115 sekund langsommere end sin danske teamkammerat Mikkel Jensen, som har haft den hurtige Peugeot som sit kontor hele sæsonen. Og den slags gør indtryk i motorsportskredse.

Malthe selv har fokuseret på at præstere i bilen, men der har også været tid til at nyde oplevelsen, som er meget få racerkørere forundt:

- Der har været masser at se til i løbet af dagen. Teamet evaluerede jo både, hvordan jeg kørte bilen, og hvordan jeg betjente alle knapperne på rattet og min feedback til dem over radioen, så der var travlt! Men jeg nød det, alt hvad jeg overhovedet kunne, siger Malthe Jakobsen, som også oplevede den enorme forskel fra den LMP3-racer, som han er blandt verdens bedste til at håndtere:

- Peugeot 9X8 og de andre Hypercars er jo tungere end LMP3-bilerne på grund af hybridteknologi, så i de langsomme sving er den sværere at tumle, men i hurtige sving kører den så hurtigt og let afsted, at man ikke rigtigt tror på det. Accelerationen, når de to elmotorer slår til, er så voldsom, at det ikke kan sammenlignes med noget andet, jeg har kørt i. Selv LMP2-raceren står nærmest stille ved siden af, lyder det fra en storsmilende Malthe Jakobsen.

Selvom den lynhurtige thybo forholder sig ydmygt til søndagens flotte præstation, ved han godt, at hans visitkort nu er blevet leveret personligt hos alle de rigtige folk i branchen.

- Lige det næste stykke tid er telefonen nok ikke på lydløs. Jeg håber selvfølgelig, at testen har været med til at åbne nogle døre rundt omkring, men jeg tager ét skridt ad gangen og er enormt taknemmelig for overhovedet at have fået muligheden for at prøve en Hypercar.

I de kommende uger fortsætter arbejdet for Malthe Jakobsen med mere testarbejde forud for hans LMP2-debut i Asian Le Mans Series for Cool Racing.