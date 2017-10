Straf for voldtægt blev forøget

SYDTHY: En anke til landsretten betød for en 40-årig mand fra Sydthy, at han nu skal tre måneder yderligere i fængsel.

En enig landsret forøgede straffen fra byretten i Holstebro fra tre år og seks måneder til tre år og ni måneder.

- Det er en dom, som vi kun kan tage til efterretning, siger den 40-åriges forsvarer og fortæller også, at den 40-årige accepterede fortsat varetægtsfængsling til afsoningen kan begynde.

Heller ikke landsretssagen kom det frem, hvorfor der kom til at gå ni uger før der var et svar på en dna-prøve og det betød, at den 40-årige var anholdt kortvarigt efter anmeldelsen af voldtægten, men var løsladt indtil svaret kom sidst i december 2016 og han derfra har siddet varetægtsfængslet.