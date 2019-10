Strandet vinder stor pris

Ved årets landdistriktskonference er det blev offentliggjort, at vinderen af årets landdistriktspris er Strandet fra Vorupør i Thy. Landdistriktsprisen bliver givet til et initiativ, der har gjort noget særligt deres lokalsamfund.

Strandet er et initiativ, der samler plastaffald langs kysten i Danmark. I Vorupør har Strandet haft succes med at engagere de lokale i at holde stranden fri for plastik.

Prisen blev overrakt af Erhvervsminister Simon Kollerup (s), der i en pressemeddelelse begrunder valget af Strandet på følgende måde:

- Virksomheden Strandet er et mønstereksempel på, hvordan det lokale erhvervsliv kan bidrage til gavn for både miljøet og lokalsamfundet. Strandet arbejder med én af tidens store udfordringer og er med til at uddanne de fremtidige generationer. De fortjener i den grad vores hyldest, siger Simon Kollerup.

Med Landdistriktsprisen følger en check på 15.000 kroner.