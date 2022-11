Strandhotel forhandler med to kokke om fælles forpagtning

VILSUND:Foreløbig har selskabet bag Hotel Vildsund Strand i Vest Vilsund et skud i bøssen med hensyn til at finde en ny forpagter til hotellet. Det får nu bestyrelsen til at helgardere sig.

- Vi har sikret os en aftale med både den nuværende forpagter Gurli Thorsø Christensen og køkkenchef Henrik Brasch om, at de fortætter, hvis det lykkes at få en aftale på plads til 1. februar, hvor Gurlis kontrakt udløber. De har lovet at blive der, så vi ikke risikerer at gå glip af en eneste dags omsætning.

- Vi har en enkelt ansøger, som vi er i forhandling med om en kontrakt, men det tager jo altid tid at få alle enkeltheder på plads, siger Poul Erik Egeberg. Han blev i oktober valgt ind i bestyrelen og er siden blevet udnævnt til direktør for Vildsund Strand Anpartsselskab af 1994, som ejer bygninger, inventar og den store strandgrund, hotellet er placeret på.

Poul Erik Egeberg siger, at det reelt er to ansatte kokke fra lokalområdet, som forhandler om en forpagtningsaftale for hotellet.

Køkkenchef Henrik Brasch stopper ikke, hvis det ikke er lykkedes at finde ny forpagter til 1. februar 2023. Han vil måske også gerne fortsætte i køkkenet på Hotel Vildsund Strand under ny forpagter. Foto: Bo Lehm

- Det er en enkelt, vi forhandler med, men de er to, som i givet fald vil være fælles om at drive hotellet. Henrik Brasch har udtrykt, at han ikke er interesseret i at overtage ledelsesansvaret, men at han nok gerne vil fortætte i køkkenregionen, hvis de eller den nye forpagter er indforstået med det, siger Poul Erik Egeberg, som driver murerfirma i Skjoldborg. Han har tidligere som lokalmand siddet i bestyrelsen for anpartsselskabet og har været anpartshaver i en årrække.

- Jeg vil sige, at vi har et seriøst bud på forpagtningen i skikkelse af de to kokke, som er folk med fingeren på pulsen. De har øje for hotellets basis som selskabshotel, men de har også forelsket sig i bygningerne. De mener, at vores pavillon kunne være rigtig god som a la carte restaurant fredag og lørdag aftener. Det er et udviklingspotentiale, som vi i bestyrelsen vil bakke op om, siger Poul Erik Egeberg.

Han tilføjer, at hvis det går godt med forhandlingerne, vil der næppe blive brug for at trække på de rutinerede kræfter.

- Hvis det her bliver til noget, stiler vi efter at have en afklaring i midten af december. Og så kan ny forpagter godt nå at tiltræde til februar, vil jeg mene, siger direktøren.

67-årige Gurli Thorsø Christensen har efter 25 år som forpagter af Hotel Vildsund Strand ønsket at træde tilbage, men hun vil gerne fortsat hjælpe til efter aftale med den kommende forpagter.