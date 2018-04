Strid om plast er slut

THISTED: Efter godt to år har Sø- og Handelsretten nu afsagt en dom, som frifinder blandt andre firmaet Wintex Cover ApS for at have krænket patentrettighederne hos firmaet Hexa Cover ApS.

Samtidigt vurderede dommerne heller ikke, at markedsføringsloven var overtrådt.

Sagen handler om et sekskantet design på det, der kaldes flydebrikker, og som Hexa Cover søgte patent på i 2004 og fik i 2012.

Brikkerne blev produceret i Thy af Kirk Plast, men efter en brand i 2005 blev produktionen flyttet til et andet sted og Kirk Plast gik i et samarbejde med Wintex Agro om at fremstille en anden type brik, men stadig med en sekskantet form.

Under retssagen i Sø- og Handelsretten har flere eksperter vidnet og en syn- og skønsmand har også set på produkterne og samlet set er vurderingen, at der ikke er basis for at produkter er en krænkelse af patentet.

Direktør Torben Vinther fra Wintex Agro, som i dag er medejer af det firma, som producerer den brik, som hedder Wintex Cover, er glad for, at sagen nu er overstået og ha n håber, at han og Jesper Kirk, der er den anden ejer og som har firmaet Kirk Plast nu kan komme i gang med at producere deres udgave af flydebrikkerne.

I dag bruges de ikke kun til afdækning af gyllebeholdere, men også til at forhindre fordampning fra store vandreservoirer i eksempelvis USA og Afrika.

Han siger, at markedet uden for Danmark er så stort, at der er god plads til begge firmaer.

I afgørelsen fra Sø- og Handelsretten er der ikke tale om erstatning, men Hexa Cover skal betale de andre firmaers advokatomkostninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Søren Madsen fra Hexa Cover.