Strømforbruget fældede dem: Skunkdyrkere er fortsat varetægtsfængslet

THY:To litauiske mænd, der 6. oktober blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af 30 kilo skunk, har ved retten i Holstebro frivilligt fået forlænget deres varetægtsfængsling i yderligere fire uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

De to mænd havde indrettet et skunklaboratorium i en nedlagt ejendom i Thy. Den aktivitet medfører et ganske højt elforbrug, og det var da også elmåleren, der førte til, at man hos Thy-Mors Energi henvendte sig til politiet med en opfordring til at kigge nærmere på ejendommen.

En ransagning førte til, at de to mænd blev pågrebet, efter at de først forsøgte at flygte ud over markerne.