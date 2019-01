Strømmen røg: Knap 15.000 husstande gik kortvarigt i sort lørdag aften

THY: Næsten 15.000 kunder - eller helt præcist 14634 kunder - var berørt af en strømafbrydelse i Thy hen på aftenen lørdag.

Det bekræfter Kristian Tilsted, der er teknisk chef for Thy Mors Energi Elnet.

Det er Energinet Danmark, der står for forsyningen med strøm til området, men Thy Mors Energi Elnets driftsvagt var involveret i at få genetableret strømmen til de mange kunder, der blev berørt af strømafbrydelsen.

Strømafbrydelsen skyldtes et udfald på 150 kilovolt nettet, og udfaldet skete klokken 21.36 lørdag aften.

– Klokken 21.55 satte vi spænding på igen, men inden vi nåede dertil, hvade vores driftvagt haft en veritabel telefonstomr af henvendelser fra forbrugere, der stod uden strøm, fortæller Kristian Tilsted.

Han oplyser, at det meste af Nordthy med Thisted og Hanstholm som de to største byer, der var uden strøm i de lige knap 20 minutter. Også Frøstrup var uden strøm i tidsrummet.

– Det var 150 kilovolt stationen i Nors, der blev koblet af, og den forsyner fem mindre stationer - 60 kilovoltstationer. Men jeg synes faktisk, vi formåede at reagere rimeligt hurtigt, lyder det med Thysk beskedenhed fra Kristian Tilsted.

Han kan ikke give nogen egentlig forklaring på strømudfaldet, men henviser i den sammenhæng til Energinet Danmark. Det har endnu ikke været muligt at træffe en repræsentant for Energinet Danmark for en kommentar.