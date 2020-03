Strutskørterne kommer til Nors

NORS:Igen i år drager både tåspidssko og fantastiske stemmer ud i det danske sommerland, når Det Kongelige Teater tager på turné med de populære arrangementer; Kongelig sommerballet og Opera i det fri. Det bliver den førstnævnte - nemlig den Kongelige sommerballet - der kommer til Thy, nærmere bestemt Nors Sø 14. juni.

Det er ganske gratis, så har man lyst til sidde med picnickurv i den danske sommersol med familie og venner mens dansere fra Den Kongelige Ballet optræder lige foran, ja så skal man bare dukke op.

Kongelig sommerballet har eksisteret siden 2006 og trækker hvert år tusindvis af danskere ud i sommervejret for at se ballet under åben himmel. Alle steder lige fra Svaneke Havn, Christiania og Koldinghus har publikum været begejstrede for denne særlige oplevelse. I 2019 besøgte i alt 21.300 publikummer ballettens otte sommerforestillinger. Det er altid noget af et tilløbsstykke, hvor både garvede og nye balletelskere mødes til en gratis forestilling i det fri.

- At turnere rundt i Danmark om sommeren har stor betydning for os som nationalscene, da vi kan nå et publikum, som måske aldrig har været i Det Kongelige Teater. Sammen med de lokale kræfter, som er altafgørende for os, giver vi et unikt indblik i, hvad Det Kongelige Teater kan byde på, skriver turnéchef Annette Berner i en pressemeddelelse.

Opera i det fri kommer ikke til Nordjylland i denne omgang, men den Kongelige sommerballet kan også opleves mandag 15. juli i Rebild Bakker.