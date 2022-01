Stuehus stod i flammer - dyrene reddet af vinden

SNEDSTED:Stuehuset til en landejendom på Stenbjergvej mellem Snedsted og Stenbjerg Landingsplads brød søndag aften i brand. Da brandfolkene fra stationen i Hurup nåede frem, havde ilden godt fat i huset, og der måtte tilkaldes assistance fra Thisted for at være med til at forhindre, at branden spredte sig til udbygningerne.

Stuehuset ligger for sig selv på ejendommen, men den kraftige vestenvind gjorde ikke brandfolkenes arbejde lettere, og det lykkedes ikke at få bekæmpet ilden, inden stuehuset brændte så voldsomt, at det ikke stod til at redde, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab.

Selve huset er ubeboet, men der er dyr i udbygningerne. På grund af vindretningen var de dog ikke for alvor i fare for at blive antændt trods den kraftige brand i stuehuset, så det lykkedes altså at redde dyrene fra ilden.

En lade, der bliver brugt blandt andet som maskinhal, lå dog i vindretningen, men brandfolkene fik afværget, at den også blev flammernes bytte.

Henrik Gade Jespersen forventede klokken 23, at indsatsen på stedet ville vare nogle timer endnu, idet der forestod et større efterslukningsarbejde i stuehuset - som udover vinden også blev besværliggjort af, at en skorsten i huset truede med at falde sammen, hvorfor brandfolkene ikke kunne gå ind i huset, får den var sikret eller væltet.