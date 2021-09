Succes for Klitmøllers stand-up-paddlere

HVIDE SANDE/KLITMØLLER: Septembervejret viste sig fra sin pæne side, da 55 dygtige stand-up-paddlere fra Danmark, Sverige, Spanien, Tyskland, Marokko og Australien lørdag konkurrerede på en godt 14 kilometer lang rute fra Ringkøbing over Velling til Hvide Sande.

Her viste Klitmøller-surferen Caroline Küntzel fra surfklubben Nasa format og vandt foran de øvrige 11 kvinder i tiden 01:32:28. Caroline Küntzels tid var to sekunder hurtigere end Susanne Lier fra Tyskland, som kom i mål på en anden plads. Tredjepladsen gik til Nicoline Rasmussen fra Ålsgårde Surf & Sejlklub.

Hos mændene krydsede australske Michael Booth fjorden til en førsteplads i tiden 1:16:45. Casper Steinfath fra Klitmøller kom ind i tiden 1:18:10. Nok til en andenplads. Mens tredjepladsen gik til Christian Polarbear Andersen, ligeledes fra Klitmøller.

Casper Steinfath (th) fra Klitmøller fik en andenplads, mens Christian Polarbear Andersen (tv), ligeledes fra Klitmøller tog tredjepladsen i Euro Tour i standup-paddle i Hvide Sande. Australske Michael Booth løb med sejren foran de to danskere. Foto : Jakob Gjerluff Ager

- Det var et fantastisk race, der bød på store udfordringerne for surferne ikke mindst på grund af varmen. Med nogle af Europas bedste surfere på vandet, var konkurrencen knivskarp og fra dansk side kan vi glæde os over, at vores deltagere igen leverer gode resultater i form af podiepladser, fortæller Michael Lindberg, der er Sekretariatschef hos Dansk Surf & Rafting Forbund.

Surferne går på vandet igen søndag, hvor 146 surfere deltager i tredje stop på Danish SUP Tour - DM i stand-up-paddle. Sejladserne starter kl. 12.00 fra Westvind Nord på Gytjevej i Hvide Sande.