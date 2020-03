Drop de store kostomlægninger: Sundhed handler om mere end grove gryn

Pia Karoline Jespersen er uddannet madmentor. Hun har selv haft en spiseforstyrrelse, hvor hun tvangsoverspiste. Hun mener ikke, at vejen til sundhed sker ved hjælp af en ny kostretning, og dermed kritiserer hun Svend Mallings holdning til vejen til det sunde liv. For hende handler det om at styrke den mentale sundhed. Arkivfoto: Peter Mørk