Superbrugs midlertidigt lukket: Rotte var løs

THISTED: Lørdag måtte SuperBrugsen på Vestergade i Thisted se sig nødsaget til at lukke butikken, da der var mistanke om, at der var en rotte løs i butikken.

Det skriver SuperBrugsen i Thisted på Facebook, og formodningen viste sig at stemme helt overens med virkeligheden.

For senere lørdag lavede forretningen endnu et opslag, hvori man fortalte, at en rotte var fanget og slået ihjel.

Fundet af rotten har betydet, at forretningen er sat i karantæne.

Ny inspektion følger

SuperBrugsen i Thisted venter nu, at Fødevarestyrelsen giver tilladelse til, at forretningen igen kan åbne.

Det betyder altså, at der er lukket søndag.

SuperBrugsen oplyser, at der senere søndag efter endnu en inspektion kommer mere information om, hvornår der igen åbnes.