Superfan: Michal rejste fra New York til Thy for at følge i Olsen Bandens fodspor

THISTED:Sidste uge satte Michal Slowik sig i flyet fra New York mod Danmark af én helt særlig grund:

- Folk rejser oftest til Danmark og andre lande for at holde ferie, men jeg er rejst herover alene med det ene formål at følge i Olsen Bandens fodspor.

Den unge amerikaner har lagt et tætpakket program, hvor han i løbet af bare fem dage skal besøge adskillige lokationer rundt om i landet, som er kendt fra de folkekære film.

Han har blandt andet besøgt det nu nedlagte Vridsløselille Statsfængsel, hvor mange Olsen Banden-film er både startet og sluttet med Egon Olsens ind- og udgang fra fængslet.

- I dag skal jeg besøge Hanstholm Bunkermuseum og se de steder, hvor Olsen Banden i Jylland blev optaget, fortalte han, da Nordjyske fangede ham mandag formiddag.

Michal Slowiks forældre emigrerede fra Polen til Brooklyn i New York i 90’erne. Han er selv født i New York, men taler polsk og engelsk flydende.

- Det var min far, der introducerede mig til Olsen Banden. Filmene var meget populære i Østeuropa, da han voksede op. Derfor viste han dem til mig, og jeg elskede dem, siger Michal Slowik og fortsætter:

- I Amerika er der ingen, der aner, hvad jeg snakker om, når jeg fortæller om filmene. Da jeg sagde til mine venner, at jeg ville tage på den her tur, var de helt uforstående. Men denne her rejse er blevet en personlig mission for mig.

Han har sågar set filmene på dansk mange gange:

- Jeg forstod ikke et ord, men jeg så dem så mange gange, at jeg forstod, hvad de snakkede om, og hvad der skulle ske.

Michal Slowik har svært ved at udpege én film som sin favorit. Men i Olsen Banden i Jylland er han meget begejstret for den scene, hvor Egon Olsen skal dykke ned i bunkeren efter den tyske guldskat.

- Egon Olsen er min favoritkarakter. Da han slugte sin cigar, inden han tog dykkerdragten på, og det efterfølgende tovtrækkeri med Benny var virkelig en sjov scene.

Efter turen på bunkermuseet går rejsen tilbage til København, hvor han vil forsøge at finde flere steder fra filmene, inden han på onsdag flyver hjem til New York.