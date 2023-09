Sur bilist smadrede rude i indgangsdør: En sag blev til to

Bang - og så var ruden knust.

Sådan var situationen på Circle K-tanken på Vesterbro i Nykøbing torsdag aften klokken 21.50. En 28-årig, mandlig bilist var af ikke nærmere oplyste omstændigheder blevet sur over et eller andet, og det skulle gå ud over glasdøren i indgangen til forretningen. Den fik et spark og gik itu, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Manden forlod tanken i bil, men det lykkedes hurtigt politiet at opspore både mand og bil. Ved et nærmere tjek viste det sig, at han var frakendt retten til at køre bil.

Derfor kunne politiet kvittere med hele to sigtelser. En for hærværk mod glasdøren og en for at køre bil i fra uden kørekort, oplyser lokalpolitiet i Thisted.