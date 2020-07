Surfer kastet mod mole i hårdt vejr - kørt væk i ambulance

NR. VORUPØR: En ung mand kom onsdag til skade, da han var ude i at surfe i det hårde blæsevejr. Det fortæller stationsleder Benny Bak, Nr. Vorupør redningsstation.

Den unge surfer blev i høj fart og tre-fire meter høje bølger blæst mod molen i Nr. Vorupør.

Ulykken skete onsdag eftermiddag.

- Vi var på redningsstationen og stod og makkede med en gummibåd, da nogle kom løbende og fortalte, at en surfer var kommet til skade, fortæller Benny Bak.

- Vi hoppede i bilen og tog en båre med. Andre surfere havde fået den unge mand ind på stranden, hvor han klagede over at have ondt i hofter og ryg, siger Benny Bak.

Stationslederen tilkaldte straks en ambulance, men inden da, havde folk fra redningsstationen fået surferen over på båren med vakuum.

- Det er en slags madras, der former sig efter kroppen, og den tog de med i ambulancen, siger han. Den unge surfer blev kørt til sygehuset i Thisted.

Ifølge stationslederen var op mod 100 mennesker forsamlet ved molen i blæsevejret, og en tysk turist har da også efterfølgende på Facebook takket redningsstationen for deres indsats.

Det er ifølge Benny Bak ikke første gang i denne uge, at de må komme surfere til hjælp.

Tirsdag var en midaldrende mand i problemer, da hans sejl var gået i stykker, så han drev nordpå.

- Så måtte vi ud og hjælpe ham ind på stranden og lige se til, at han var okay, siger Benny Bak.