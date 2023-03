Surfere ser frem til undersøgelse af PFAS: - Folk går og er nervøse

VORUPØR: Julie Müller og Jens Wilhelm Jørgensen, der bor i Vorupør og tilsammen ejer virksomheden Strandet, ser frem til at blive klogere på, hvor alvorligt det står til med PFAS-forureningen i havskum, og om de som surfere er særligt udsatte for de sundhedsskadelige stoffer.

De to har på eget initiativ sat gang i en crowdfunding med det formål at indsamle 35.000 kroner, som skal bruges til at få taget prøver af havvand og havskum, som skal testes for indhold af PFAS-stoffer. Indsamlingen løber ni dage endnu, og foreløbigt er der indsamlet 26.100 kroner til projektet.

Hvis det fulde beløb kommer i hus, vil Strandet få taget prøver ved Agger, Nr. Vorupør og Hanstholm på en dag med kraftig blæst og skum på bølgetoppene. Prøverne vil blive analyseret af miljølaboratoriet Eurofins.

- Vores crowdfunding var årsag til, at vi blev kontaktet af Arbejdsmedicinsk Klinik Holbæk, som gerne vil lave en undersøgelse af, om man er i højrisiko ved at bo eller surfe her på Vestkysten, fortæller Julie Müller.

Hun og Jens Wilhelm Jørgensen er derfor kommet til at sidde med i den projektgruppe, som Region Nordjylland og Region Sjælland står bag, hvor forskere fra blandt andet Arbejdsmedicinsk Klinik Holbæk og Aalborg Universitetshospital vil have testet surfere langs den jyske vestkyst for forekomster af PFAS i blodet.

- Det, man tænker, er jo, at man er i vandet i længere tid, når man surfer, og har man vand inde i sin våddragt er man måske eksponeret mere, siger Julie Müller.

Så vidt hun ved, er der endnu ikke konkrete planer for, hvem der skal have taget blodprøver, og hvor mange personer, der vil blive testet.

- PFAS binder sig jo i skummet mellem luft og vand, og de aerosoler, PFAS er bundet til, er luftbårne, så går man så og indånder PFAS her på Vestkysten? Det er sådan nogle ting, der mangler viden omkring. Jeg tænker, at projektet både vil have nogle, der surfer, og nogle, der ikke surfer, siger Julie Müller.

Selv ser hun frem til at få mere viden om forureningen.

- Nu ved vi jo, at PFAS-forurening findes alle steder. Men jo mere viden man får, jo nemmere bliver det ligesom at agere i det. Så det er jo meget det, der er vores bevæggrund for at have lavet denne her crowdfunding, at folk går og er nervøse for, om det er farligt at bade eller surfe, siger hun.

Det er i øvrigt ikke kun, når hun og Jens Wilhelm Jørgensen surfer, de potentielt udsætter sig for PFAS-stoffer, for de færdes i det hele taget meget langs kysten. Virksomheden Strandet har som mål at fjerne plastaffald fra strandene og skabe opmærksomhed omkring udfordringerne med at plast ender i naturen. På deres værksted i Vorupør sorterer og omsmelter de plast til nye produkter.