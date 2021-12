Svær kamp for Bedsted: Herrerne mødte overmagten

BEDSTED:Det var en svær opgave, som Bedsted KFUM’s herrer var på søndag eftermiddag, da de hjemme fik besøg af topholdet Aalborg Volleyball i 1. Division. Og det blev også til en sikker sejr til gæsterne, som vandt 3-0.

- Aalborg Volleyball er nedrykker fra Ligaen, og vi kunne godt mærke, at vi tabte til et bedre hold i dag. Vi gav alt og spillede på 100 procent, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Fra kampens start var Bedsted KFUM fint med, men som sættet skred frem, haltede de længere og længere bagefter. Derfor endte thyboerne med at tabe første sæt 17-25.

- Vi var underdogs i dag, og det var også den indstilling, vi havde inden kampen. Jeg synes, vi kom fint fra start i alle sæt, men var ellers vi bagefter, siger Flemming West.

Andet sæt forløb næsten identisk som første, hvor Bedsted KFUM hang i, men kunne ikke stille meget op, da sættet skulle afgøres. Bedsted KFUM var faktisk foran 3-0 i bolde, og de to hold fulgtes ad til stillingen 7-7. Herefter tog gæsterne for alvor fat, og de endte med at vinde sættet 25-18.

Tredje sæt var Bedsted KFUM’s bedste, hvor de var tæt på at vinde sættet. Tidligt tog Bedsted KFUM føringen og var konstant foran med tre-fire bolde. Bedsted KFUM var foran 21-17, men herefter vandt Aalborg Volleyball fem bolde i træk. Derfor blev det en tæt afslutning, og igen var det gæsterne, som var skarpest og vandt 25-23.

- Det var fair nok, at vi tabte, men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke tog tredje sæt. De har bare den nødvendige erfaring fra Ligaen, siger Flemming West.

Dermed endte det med et nederlag på 0-3 til Bedsted KFUM, der trods alt ligger fint midt i tabellen.

- Vi ved godt, at det er Aalborg og Randers, som kommer til at kæmpe i toppen af rækken, og så er vi godt tilfreds med at være en del af suptoppen, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division Herrer

Bedsted KFUM

Aalborg Volleyball

Resultat: 0-3

Sætscore: 17-25, 18-25 og 23-25.